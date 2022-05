L'Etat du Nouveau-Mexique en proie à un important incendie: 40.000 hectares en fumée

(Belga) Le Nouveau-Mexique (sud des Etats-Unis) est touché par de violents incendies depuis quelques jours. Quelque 40.000 hectares de terre sont ainsi partis en fumée, dont un tiers environ a été brûlé ces 24 dernières heures, rapporte samedi la chaîne ABC sur son site internet. Un millier de pompiers sont mobilisés pour contenir le feu. Des milliers d'évacuations ont été ordonnées.

L'incendie sévit à l'est de Santa Fe, dans une région fort boisée. "L'urgence de la situation reste très importante. Ne pas évacuer pourrait être fatal", ont alerté les autorités des comtés de San Miguel et de Mora. Les hommes du feu ne s'attendent pas à ce que l'incendie perde de son intensité en raison des températures élevées annoncées, de l'humidité assez faible et du vent. Plus de deux tiers du territoire du Nouveau-Mexique est confronté à un état de sécheresse extrême. (Belga)