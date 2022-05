Un temps ensoleillé et assez frais cette fin de semaine

(Belga) Les nuages seront présents dimanche après-midi, mais le temps restera sec. Les maxima ne dépasseront pas les 15°C, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM). Un temps sec, ensoleillé et assez frais est prévu pour la semaine.

Dimanche après-midi, les maxima se situeront entre 10 et 12°C en Ardenne ou à la mer et autour de 15°C dans le centre du pays, sous une couverture nuageuse. Le vent sera généralement faible. Dans la nuit de dimanche à lundi, au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse, un temps très nuageux persistera avec la formation de brume et de brouillard et la possibilité de quelques gouttes. Les minima se situeront entre 2°C en Hautes­ Fagnes, 4°C dans le centre et 8°C à la mer. Lundi matin, le temps sera ensoleillé excepté sur l'Ardenne qui devra composer avec assez bien de grisaille. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans les terres alors que le soleil continuera de s'imposer sur la région côtière. Le temps restera sec. Les maxima atteindront de 13 à 15°C à la mer ou en Ardenne et 17°C dans le centre. (Belga)