Interdire l'avion pour voyager à moins de 1.500 km: Ecolo veut limiter les déplacements aériens

Le parti Ecolo veut absolument renforcer la mobilité douce. Pour le prouver, le Co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet, était invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche ce dimanche matin. Ce dernier a détaillé quelque peu son projet, présenté dans un livre appelé "Reconquête" : limiter les déplacements en avion en l'interdisant sous certaines conditions.

Une première condition a été dévoilée : si une alternative existe, l'avion serait interdit pour des déplacements inférieurs à 1500 km. "Il faut que les gens puissent choisir et reprendre le train. Cela commence à se développer. On voit les trains de nuit revenir", précise à ce sujet Jean-Marc Nollet, qui y voit une mesure écologique forte. "Il faut développer les alternatives, l’avion est très polluant, 20x plus que le train par km parcouru", a-t-il détaillé.

Une mesure qui n'a pas convaincu tous les citoyens interrogés dans l'émission.