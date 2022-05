Le pape demande des couloirs humanitaires pour Marioupol, "détruite de manière barbare"

(Belga) Le pape François a renouvelé dimanche son appel à l'ouverture de couloirs humanitaires pour évacuer les civils de la ville ukrainienne de Marioupol, "bombardée et détruite de manière barbare".

"Mes pensées vont à la ville ukrainienne de Marioupol, ville de Marie, bombardée et détruite de manière barbare. Je renouvelle ma demande d'ouverture de couloirs humanitaires sécurisés", a déclaré le pape lors de la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican. Dans la ville portuaire de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, presque entièrement détruite après des semaines de siège, un premier groupe de civils a été extrait dans la nuit de samedi à dimanche de l'aciérie Azovstal, dernière poche de la résistance ukrainienne dans cette cité. Une vingtaine de civils ont été évacués, selon le bataillon ukrainien Azov, une première, toutes les précédentes tentatives d'évacuation ayant échoué. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé que deux groupes de civils, de 25 et 21 personnes, avaient pu sortir d'Azovstal, où sont terrés selon Kiev des centaines de militaires et de civils ukrainiens dans des galeries souterraines datant de l'époque soviétique. Toujours à propos de la guerre en Ukraine, le souverain pontife a dénoncé "une régression macabre de l'humanité". "N'abdiquons pas face à la logique de la violence, à la spirale perverse des armes." (Belga)