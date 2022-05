Conner Rousseau revient sur ses propos au sujet de Molenbeek: "J’ai exprimé un sentiment, pas un jugement de valeur"

Suite à la polémique suscitée mardi dernier par ses propos sur la commune de Molenbeek et le fait de "ne pas s’y sentir en Belgique", Conner Rousseau s’est justifié dans l’édition de C’est pas tous les jours dimanche de ce 1er mai.

Selon le socialiste flamand, la controverse autour cette "petite phrase" n’a pas lieu d’être. "C’est ridicule, j’ai exprimé un sentiment, je n’ai pas émis de jugement de valeur", soutient-il. "J’ai surtout voulu aborder un problème, et j’ai voulu donner des solutions."

Le président du parti Vooruit a indiqué être entré en politique parce qu’affecté par "l’inégalité", notamment "la pauvreté chez les enfants". Il s’est expliqué ainsi: "Quelqu’un qui ne parle pas la langue a moins de possibilités à l’école, dans l’enseignement, plus tard au travail. C’est le cas à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre…"

Il a indiqué espérer trouver "des solutions pour lutter contre la pauvreté": "Je veux travailler avec tout le monde".

"Remarque très déplacée"

Mardi dernier, le ministre flamand en charge de Bruxelles, Benjamin Dalle (CD&V), a réagi avec virulence. "Ce que Conner Rousseau déclare aujourd'hui dans Humo n'est pas seulement indigne, c'est aussi totalement faux. Les cours de langue et le parcours de citoyenneté sont gratuits à Bruxelles", a-t-il répondu sur Twitter. "Quant à prétendre que des cours seraient donnés en arabe ? Qu'il me montre seulement une telle école de la Communauté néerlandophone!" Jef Van Damme, échevin Vooruit à Molenbeek, a lui aussi dénoncé les propos de son président de parti. "Remarque très déplacée de Conner Rousseau. Molenbeek, c'est tout autant la Belgique que Saint-Nicolas", la ville natale de M. Rousseau en Flandre orientale, a-t-il lancé. "Qu'il s'arrête (à Molenbeek) la prochaine fois qu'il y passe, je serais heureux de lui faire visiter les lieux en 2022".

Chez les socialistes francophones aussi, l'indignation était vive. "Ces propos sont intolérables, stigmatisants et xénophobes. Bruxelles est une région cosmopolite avec des quartiers connaissant une grande diversité de population. Ils méritent mieux qu'un mépris digne d'une discussion de bistrot. Lamentable et insupportable", a réagi le président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej. Le député N-VA Theo Francken, quant à lui, buvait du petit-lait. "Les socialistes votent depuis des années contre un durcissement de la politique migratoire. Ils n'ont conquis la Bruxelles libérale que grâce à l'immigration de masse qu'ils ont tant défendue et défendent encore. La famille PS Moureaux dirige Molenbeek depuis des décennies, laissez-moi rire", a-t-il tweeté. Mais pour la co-présidente d'Ecolo Rajae Maouane, les propos de Conner Rousseau sont "intolérables". "Ils traduisent une grande méconnaissance de Bruxelles. Les Bruxellois.es méritent le respect."