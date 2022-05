Hausse des prix: les nouvelles sont "inquiétantes", annonce le ministre David Clarinval

David Clarinval était l’invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Le vice-Premier ministre fédéral est en charge notamment des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture. L’élu du MR a partagé des informations et des prévisions qu'il a reçues ces derniers jours sur l'économie belge: elles ne sont pas bonnes.

Pascal Vrebos: Le citoyen voit son budget fondre de semaine en semaine. Hausse inarrêtable des prix. Des SOS partout, est-ce que vous avez une recette miracle immédiate?

David Clarinval: Non, malheureusement, il n'y a pas de recette immédiate miracle. Mais je partage le constat comme quoi la hausse des matières premières, la hausse de l'énergie va se refléter dans les jours, les mois et les semaines qui viennent dans les prix. Avec une indexation, une inflation qui va se répercuter dans la société, avec un impact qui est encore sous-estimé par le grand public.

Pascal Vrebos: Vous êtes pessimiste vous!

David Clarinval: Je suis assez pessimiste parce qu'en effet, j'ai encore eu une réunion cette semaine avec le SPF (ndlr: service public fédéral) Économie. On voit par exemple que les gens commencent à faire plus de crédits à la consommation. C'est-à-dire qu'ils commencent tout doucement à avoir des difficultés à pouvoir acheter des biens de consommation, une télévision, etc. Quelque part, ce sont des nouvelles qui sont assez inquiétantes.

[…]

Pascal Vrebos: Vous dites que la crise d'Ukraine sera pire que celle du Covid. Alors que le FMI (ndlr: Fonds monétaire international) que la croissance la plus faible parmi les pays industrialisés, ce sera la Belgique. Donc il faut s'attendre à encore pire. Comme disait l'économiste Bruno Colmant, en Europe, on est parti pour dix ans de grande misère sociale, économique et militaire, avec cette guerre.

David Clarinval: Dix ans, j'espère que non, mais je suis assez pessimiste aussi parce qu'en effet, je constate, et j'ai vécu la crise du Covid de l'intérieur, donc je peux vous dire l'impact socio-économique que va avoir la guerre… Mais attention, l'inflation, l'augmentation des matières, elle était déjà en place fin de l'année dernière. Donc c'était un mécanisme qui était déjà en place, mais qui est accentué par l'arrivée de l'arrière.

Pascal Vrebos: Et plus diffuse.

David Clarinval: Et plus diffus, donc ça touche tout le monde. Mais aussi, principalement toute une série de secteurs qui sont dépendants par exemple des matières premières. Notamment tout le secteur alimentaire, les farines, les huiles, les beurres vont augmenter très fort. Dans la construction par exemple, tous les matériaux de construction vont augmenter et sont déjà en augmentation énorme. Donc ça va toucher tous les candidats bâtisseurs. Les secteurs métalliques… Donc vous avez dans les secteurs économiques vraiment un impact majeur qui va se répercuter.

Pascal Vrebos: C'est un hiver que vous nous annoncez?

David Clarinval: Je crains en tout cas qu'on ait des conditions macro-économiques qui soient difficiles en Belgique.