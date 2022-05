Le compteur bi-horaire de Hélène n'est pas passé en heure creuse ce dimanche à cause du jour férié

Les compteurs d'électricité bi-horaire passent en mode éco le week-end, mais pas les jours fériés. Que se passe-t-il quand un jour férié tombe un dimanche ? C'est ce qui est arrivé hier et le compteur n'a pas permuté pour 3.000 personnes en région liégeoise. Vous avez été plusieurs à nous contacter hier via le bouton orange Alertez-Nous de RTL INFO. L'impact sur la facture sera très limité, mais il pose la question de cette tarification à deux vitesses.

Comme chaque week-end, il devait tourner en heure creuse. Mais le 1er mai, le compteur de Hélène, une habitante de Héron, était en mode 'jour' à son grand étonnement. "Le problème est que c'était dimanche donc le jour où on fait toutes les lessives, les machines à laver, les séchoirs et ainsi de suite. C'est là qu'on consomme le plus." Hélène n'est pas la seule. Au total, 3.000 habitants des communes de Wanze, Héron, Wasseiges et Burdinne sont concernés.

À l'origine, un problème technique. Reçu dans ses compteurs, le signal envoyé par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité n'était pas le bon. Laetitia Naklicki responsable de la communication de RESA, reconnaît que "lorsqu'un jour férié tombe le week-end, ça peut créer un petit problème dans la transmission du message. (..) Il y a un manque à gagner en fonction des consommations de 1 voire 2 euros sur la journée d'hier pour les clients touchés."

Une adresse mail à disposition

L'incident est pourtant survenu à plusieurs reprises dans le passé. Pour Hélène, le montant estimé reste insuffisant. "Quand je regarde ma facture, je consomme plus en 'nuit' qu'en 'jour'. Je crois que c'est plus 4 ou 5 euros qu'1 euro."

Les personnes lésées pourront récupérer le montant surfacturé. "Ils peuvent nous envoyer un mail à avotreservice@resa.be et nous analyserons les mails reçus et voir s'il est possible de modifier l'indexation annuelle ou de rembourser ce manque à gagner."

Les heures creuses de ces compteurs s'étendent de 22h à 7h. Et le week-end du vendredi soir au lundi matin. Les jours fériés ne sont jamais pris en compte.