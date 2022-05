Quelles sont les principales causes du cancer? "Il y a trois grands groupes", détaille cette spécialiste

Comme tous les ans, le Télévie fait campagne afin de récolter des dons pour financer la lutte et la recherche contre le cancer.

Selon le site cancer.be, 70.468 cas de cancer ont été diagnostiqués en Belgique en 2018. Invitée du RTL info Bienvenue, la docteure en hématologie Dominique Bron explique que "pour développer un cancer, il faut deux étapes."

"La première est une mutation au niveau de notre patrimoine génétique : mutation d’un gène qui touche une cellule qui se met à proliférer de manière anarchique ou un gène qui empêche la cellule de vieillir donc de mourir et donc elle s’accumule". "La deuxième étape est qu’on a un système immunitaire qui est déficient", explique la spécialiste.

Qui peut l’attraper ?

La docteure Bron ajoute qu’il y a "trois grands groupes de causes pour attraper le cancer" :

La première cause est comportementale et peut être imputée à nos habitudes. "Le tabac, l’alcool, le rayonnement du soleil, une alimentation mal équilibrée (par exemple trop rire en viande rouge)", détaille Dominique Bron.

"Les deuxièmes causes sont environnementales", continue la spécialiste. "On a parlé récemment des scandales liés à l’amiante qui a provoqué des cancers dans les usines. La plupart des pesticides et insecticides qui ont été considérés comme cancérigènes ont été éliminés donc on progresse bien, mais il reste des facteurs de l’environnement comme des microparticules de diesel. On sait très bien que dans les villes où il y a un haut taux de microparticule il y a plus de cancer."

"Les troisièmes causes sont les prédispositions. On sait qu’il y a des familles qui sont décimées par des cancers du sein. Il y a des gens qui sont plus prédisposés à développer."

Ensemble, ces trois groupes représentent environ 50% des cancers, "pour les autres nous n’avons pas la cause. C’est simplement une cellule qui a disjoncté et qui n’a pas été contrôlée par notre système", détaille la spécialiste.

Avancées

Au fil des années et grâce aux dons récoltés, les chercheurs ont pu faire de grandes avancées dans la lutte contre les cancers. "Il y a un grand engouement pour l’immunothérapie dans des tumeurs où la chimiothérapie n’a pas beaucoup d’impact. Maintenant, il y a des cancers qui étaient des tueurs il y a quelques années, qui ont des réponses spectaculaires avec l’immunothérapie."

Il y a trois moyens de lutter ou de diminuer l’incidence d’un cancer, selon Dominique Bron : une bonne hygiène de vie, le dépistage et payer pour le Télévie. "Le Télévie travaille depuis plus de 30 ans, j’ai vu des progrès considérables dans le traitement et la compréhension. Plus on va comprendre et plus on va guérir donc je vous encourage à soutenir le Télévie", conclut la spécialiste.