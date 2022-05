Comines-Warneton: un incendie ravage une maison

Un incendie s'est déclaré lundi midi dans une maison de Warneton. Quatre corps de pompiers sont intervenus. L'habitation a été détruite. Le feu s'est aussi propagé à une maison attenante. On ne déplore aucune victime, apprend-on auprès des pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, à 11h53, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison à trois façades implantée le long de la chaussée de Warneton à Warneton, dans l'entité de Comines. Venant de l'arsenal de Comines, deux auto-échelles, trois autopompes et deux camions citernes ont été dépêchés sur les lieux. Des renforts, en personnel et en matériel, sont également venus de Mouscron mais aussi de Flandre, des casernes de Wervick et d'Ypres.

"A notre arrivée sur place, le bâtiment était déjà entièrement embrasé. Le feu avait pris dans la toiture, au niveau des combles, puis s'est propagé à l'ensemble de la maison. Le feu s'est ensuite communiqué à la maison attenante mais a rapidement été maîtrisé. Enfin, une troisième habitation a été touchée, uniquement par des fumées", indiquait vers 14h00 le lieutenant Guy Michaux, qui a dirigé l'intervention.

Au moment de l'incendie, les occupants de la maison où le feu a pris naissance étaient absents. Ils devront être relogés. Les habitants de la maison attenante devront probablement trouver un logement pour cette nuit, vu les fumées qui ont envahi leur maison. Cet incendie, dont on ne connaît pas encore l'origine, n'a fait ni blessé, ni intoxiqué. A 14h30, les pompiers étaient toujours sur place.