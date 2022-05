Déborah, 24 ans, a disparu dans la région de Sprimont: l'avez-vous vue? 

Le dimanche 1er mai 2022 vers 10h00, Déborah HOUYON, une jeune femme âgée de 24 ans, a quitté son domicile situé rue Henri Simon à Sprimont. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Déborah a un retard mental et s’exprime difficilement. Elle fréquente régulièrement Aywaille et pourrait s’y être rendue.

Elle mesure 1m60, est de corpulence mince et a les yeux bleus. Elle a de longs cheveux bruns qu’elle porte en queue-de-cheval.

Au moment de sa disparition, elle portait un legging kaki à motifs de camouflage avec deux bandes blanches sur les côtés, un gilet mauve, des baskets noires de marque "Adidas" et une casquette à motifs de camouflage.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet de Liège