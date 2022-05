Soutenir sans Kiev sans crainte de Moscou

(Belga) Le soutien à l'Ukraine ne doit pas être découragé par une quelconque crainte de la Russie, a affirmé lundi la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi lors d'une visite à Varsovie (Pologne).

"Il ne faut pas se laisser intimider par les menaces russes", a martelé Mme Pelosi. Selon elle, les sanctions contre Moscou doivent encore être renforcées, "pour montrer à quel point le comportement de la Russie est inacceptable". Le régime de Vladimir Poutine en a déjà suffisamment fait pour justifier "l'aide militaire la plus importante possible et les sanctions les plus lourdes", a encore dit la présidente démocrate de la Chambre, qui avait rencontré le président ukrainien Zelensky la semaine passée. Les États-Unis ont déjà gelé de nombreux actifs russes, et Washington envisage d'utiliser les montants saisis pour la reconstruction de l'Ukraine. (Belga)