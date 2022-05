Flambée des prix de l'énergie: les achats groupés sont-ils toujours intéressants pour faire des économies?

C'est la question que beaucoup se posent à l'heure où les prix de l'énergie s'envolent.

L'achat groupé d'énergie consiste à acheter en groupe dans le but de payer moins cher. Un organisateur rassemble un grand nombre de consommateurs et puis négocie avec les fournisseurs d'énergie pour obtenir des tarifs avantageux. Chez certains organisateurs d'achats groupés, l'économie promise sur un an est alléchante.





Quentin Gonay, directeur technique Wilipower,

"En moyenne, sur nos achats groupés, pour une personne qui a l'électricité et le gaz, on parle de 250 euros d'économie environ. Ça dépend bien entendu de la consommation du ménage. Ça peut-être moins, ça peut être plus", indique Quentin Gonay, directeur technique Wilipower, organisateur d'achats groupés.



Mais attention, l'achat groupé n'est pas une solution miracle. Avant de s'engager, il faut être attentif aux termes du contrat.





Julie Frère, porte-parole de Tests achats.



"Ce sont des contrats à durée déterminée, généralement d'une durée d'un an et donc à la fin de votre contrat vous allez parfois passer à une formule qui est beaucoup plus chère. Il faut être très attentif, bien noter dans son agenda le moment où son contrat va prendre fin, vérifier l'offre qui est faite par le fournisseur, comparer et ne pas hésiter à changer de fournisseur à ce moment-là", explique Julie Frère, porte-parole de Tests achats.

En fonction de votre situation, l'achat groupé n'est d'ailleurs pas toujours la solution la moins onéreuse.





Stéphane Bocqué, responsable communication de la FEBEG

"Il faut voir quelle est la situation à chaque moment. J'engage les clients à bien analyser leurs factures, leur propre situation, et à décider eux-mêmes s'ils ont recours à un achat par marché groupé ou bien s'ils font leur shopping eux-mêmes dans le marché", conseille Stéphane Bocqué, responsable communication de la FEBEG (Fédération belge des entreprises électriques et gazières).



Pas de conseil universel donc, la meilleure solution reste de toujours comparer toutes les offres à notre portée.