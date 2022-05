DIRECT - Guerre en Ukraine: Kiev espère la reprise des évacuations de Marioupol, Johnson s'adresse aux députés ukrainiens

La Russie a repris lundi ses frappes sur Odessa, la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, avec un tir de missile qui a fait au moins un mort, alors que les Etats-Unis accusent Moscou de vouloir "annexer" deux territoires séparatistes prorusses dans l'est.

7h30 - L'Allemagne a envoyé pour 190 millions d'euros d'armes et d'équipements à l'Ukraine



L'Allemagne a envoyé des armes et des équipements d'une valeur de plus de 190 millions d'euros à l'Ukraine au cours des huit premières semaines qui ont suivi l'invasion de la Russie. L'Allemagne a donné son feu vert à la livraison d'armes de guerre d'une valeur de 120,5 millions d'euros et d'autres armements d'une valeur de 71,4 millions d'euros entre le 24 février et le 19 avril, a indiqué le ministère allemand de l'Economie en réponse à une question parlementaire.

6h50 - L'Ukraine espère la reprise des évacuations de Marioupol



L'Ukraine espère pouvoir reprendre mardi l'évacuation des civils de la ville assiégée de Marioupol, pendant que le Premier ministre britannique Boris Johnson s'adressera au Parlement ukrainien par visio-conférence, une première pour un dirigeant occidental depuis le début de la guerre. Les évacuations devraient reprendre mardi matin avec le soutien des Nations unies et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Marioupol, ville martyre quasiment conquise par les Russes après des semaines de siège, a annoncé le conseil municipal de ce port stratégique du sud-est.

6h40 - 200.000 enfants emmenés d'Ukraine en Russie, selon l'armée russe

Près d'1,1 million de personnes ont été emmenées en Russie depuis les zones de l'Ukraine touchées par la guerre depuis le début de l'invasion par Moscou le 24 février. Parmi les civils emmenés en Russie, on compte environ 200.000 enfants, a indiqué le chef de l'armée russe, Mikhaïl Mizintsev, cité par l'agence de presse russe Interfax.

5h30 - Médecins sans frontières qualifie la situation à Marioupol de "catastrophe totale"

La situation humanitaire dans la ville portuaire ukrainienne de Marioupol est désastreuse, selon l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. "C'est une catastrophe totale", a ainsi déploré Anja Wolz, coordinatrice de l'aide d'urgence de MSF en Ukraine, auprès de médias allemands. La souffrance humaine dans la ville assiégée n'apparaîtra pleinement que plus tard, estime la responsable. "Nous ne pouvons pas encore imaginer ce que nous verrons là-bas. Boutcha, Irpin et Hostomel ne sont que la partie visible de l'iceberg."

5h - "D'autres banques russes sortiront de Swift", dit le chef de la diplomatie de l'UE

Le sixième paquet de sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie comprendra le retrait "d'autres banques" du système de transactions Swift, a déclaré lundi son haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell, à Panama.

23h30 - Boris Johnson va s'adresser au Parlement ukrainien et annoncer de nouvelles aides

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va s'adresser mardi par visioconférence au Parlement ukrainien, une première pour un dirigeant occidental depuis le début de l'invasion russe, et annoncer 300 millions de livres d'aides militaires supplémentaires à Kiev.

22h - Odessa à nouveau prise pour cible, Washington craint des "annexions" russes

La Russie a repris lundi ses frappes sur Odessa, la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, avec un tir de missile qui a fait au moins un mort, alors que les Etats-Unis accusent Moscou de vouloir "annexer" deux territoires séparatistes prorusses dans l'est. Par ailleurs, à Marioupol (sud-est), ville martyre quasiment conquise par les Russe après des semaines de siège, les évacuations de civils entamées ce week-end et attendues toute la journée semblaient marquer le pas.