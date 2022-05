L'incroyable défi de Ludovic Daxhelet pour le Télévie: 400 km en cuistax d'ici samedi entre Paliseul et Mons

Nous sommes à 4 jours de la grande soirée de clôture du Télévie et Ludovic Daxhelet revêt son habit de super-héros de Cuistax ce mardi pour la bonne cause. En septembre dernier, il avait parcouru 130 km en 2 jours en cuistax avec un pied dans le plâtre et cette fois, il se relance un nouveau défi pour le Télévie : un périple de 400 km, à travers 5 provinces, entre Paliseul (sa ville natale) et Mons.

Départ prévu pour ce mardi matin à 9h30. Le but est d'arriver à temps sur le plateau de la Grande soirée de clôture du Télévie qui a lieu samedi. Tout au long du parcours, l'animateur sera aidé par le public et des personnalités, parmi lesquelles Arsène Burny. Le président de la commission Télévie du FNRS est plus qu'enthousiaste face à ce défi. Il l'a confié ce matin sur Bel RTL.

"Des cuistax faisant une telle distance, ça je n'ai jamais vu, c'est unique, a-t-il lancé. Il faut tenir compte de l'effort qui est fait et se dire que l'énergie que Ludo et ses copains vont mettre dans ces cuistax, il faut vraiment que ça paye, parce que ça le mérite, c'est tellement beau. C'est vraiment extraordinaire comme défi et j'encourage vraiment les gens à participer. Participez, soyez dans le coup ! On fait des progrès tellement importants, on a des techniques tellement bonnes aujourd'hui qu'on peut se dire : on viendra à bout de toutes ces tumeurs, quelles qu'elles soient".

Pour soutenir Ludovic Daxhelet, il est possible de suivre son trajet en ligne et de verser un don via le site televie.be. Une urne sera aussi installée à l'avant du cuistax.

La grande soirée de clôture aura donc lieu samedi à Mons Expo, en présence des animateurs, des comités bénévoles, mais aussi de notre parrain, Pascal Obipso.