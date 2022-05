Une enquête ouverte après de nouveaux tags antisémites à Uccle

C'est la deuxième fois en 4 mois. Des tags antisémites ont été découverts dans un quartier d'Uccle en région bruxelloise. Le mot 'Juif' a été tagué à la peinture noire sur un muret devant des maisons de l'avenue des Ormeaux. Il a été effacé depuis.

Fin décembre, une inscription similaire avait été retrouvée à 400 mètres de là, sur une autre avenue, à même la chaussée, à la peinture noire également. Et la lettre J était écrite de la même manière. Une enquête est ouverte. Le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès condamne les faits. "La lutte contre l'antisémitisme doit être permanente et constante parce qu'il y a encore beaucoup trop souvent d'actes d'antisémites dans le pays. Ça n'est pas anodin. C'est quelque chose qu'il faut condamner et il faut faire en sorte de trouver les auteurs et les malfrats qui ont commis ces actes. Parce que ce sont ces décérébrés et c'est absolument honteux. Il ne faut rien laisser passer en la matière, c'est extrêmement grave", indique-t-il.