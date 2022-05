Prévisions météo: voici le temps qui nous attend cette semaine

Mercredi, après de belles éclaircies en début de journée, la nébulosité deviendra variable avec un temps généralement sec. Une petite averse n'est pas exclue l'après-midi et en soirée, principalement sur l'ouest et sur l'Ardenne. Les maxima varieront entre 14 et 16 degrés dans la région côtière ou en Ardenne et entre 17 et 19 degrés ailleurs dans le pays. Le vent sera généralement faible, modéré à la mer, de secteur nord.

Jeudi, éclaircies et passages nuageux, parfois plus nombreux en cours de journée, se partageront le ciel. Quelques averses pourront se produire par endroits, surtout sur la moitié est, mais le temps restera souvent sec. L'atmosphère sera douce et un peu plus instable avec des maxima de 14 à 19 degrés. Le vent sera généralement faible de nord-ouest.

Vendredi, le temps sera doux et généralement sec avec assez bien de passages nuageux et par moments du soleil. En fin de journée, le risque d'averses pourrait augmenter. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés. Le vent sera faible d'ouest à nord-ouest, le long du littoral parfois modéré.