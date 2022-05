"On sera plusieurs à avoir les larmes aux yeux": la caserne des pompiers de Peruwelz déménage après 196 ans d'existence

L’heure est aux derniers préparatifs. Ce mercredi, les 49 pompiers de Peruwelz déménagent. La caserne existe depuis 196 ans. 5 postes de secours (Antoing, Perwez, Basècles, Beloeil et Bernissard et Perwez) vont être rassemblés à Blaton. "On sera plusieurs à avoir les larmes aux yeux", confie Pascal, sapeur-pompier depuis 1986.

Une nouvelle caserne de 4.000 m2 va être inaugurée. Elle permettra de gagner en efficacité. "On aura du personnel 24/24h, 7j/7 et prêt à démarrer", indique Lionel Hanuise, capitaine officier du poste de Blaton. La nouvelle caserne couvrira le secteur sud de la zone de secours de Wallonie Picarde. Symboliquement, les pompiers de toutes les casernes partiront en même temps demain en cortège pour rejoindre Blaton.