Enquête ouverte au parquet d'Arlon après plaintes pour administration de drogue à un bal

(Belga) Une information judiciaire est en cours auprès du parquet d'Arlon concernant des suspicions d'administration de drogue rapportées par plusieurs jeunes femmes lors d'un bal organisé dans la nuit de samedi à dimanche à Dampicourt, dans la commune de Rouvroy, indique le parquet du Luxembourg.

Sept plaintes ont été déposées et transmises au parquet d'Arlon, indique Anne-Sophie Guilmot, magistrate de presse pour le parquet du Luxembourg. Une enquête est en cours pour vérifier et objectiver les informations recueillies auprès des victimes, dont quatre étaient encore mineures au moment des faits. Plusieurs victimes indiquent avoir remarqué une trace de piqure sur le bras ou la fesse le lendemain de la soirée, précise le parquet. Une autre rapporte avoir repéré une tache suspecte, peut-être un cachet, dans le fond de son verre en cours de soirée. Les victimes déclarent avoir ressenti des symptômes divers, dont des vertiges, la tête lourde, des nausées ou encore des pertes de mémoires. Le parquet s'attend à recevoir d'autres plaintes, la publication Facebook de la mère d'une des victimes ayant été vue plus de 1.500 fois. L'objectivation des informations recueillies et l'identification des auteurs s'annonce néanmoins compliquées, poursuit le parquet, qui souligne toutefois l'utilité de communiquer sur le sujet. "Même si l'on ne parvient pas objectiver les informations recueillies ou à identifier les auteurs de ce genre de faits, cela devrait permettre de les dissuader", conclut le parquet de la province du Luxembourg. (Belga)