Le Covid oublié, les voyages reprennent en force: Airbnb fait déjà mieux qu'avant la pandémie

La plateforme de réservation de logements en ligne Airbnb a publié mardi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus avec des réservations record. Elle table sur une demande soutenue jusqu'à la fin de l'année.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe de San Francisco a enregistré 102 millions de nuitées et activités (aussi appelées "expériences") réservées, soit plus qu'aucun autre trimestre jusqu'ici. C'est 34% de plus que pour la même période de 2019, qu'Airbnb a désormais choisi comme base de comparaison, faisant valoir que 2020 et 2021 avaient été des années anormales, marquées par la pandémie de coronavirus.

Le chiffre d'affaires est lui supérieur de 36% à celui du premier trimestre 2019 et de 70% sur un an, à 1,5 milliard de dollars, soit mieux qu'attendu par les analystes. Bénéficiaire au troisième et quatrième trimestres 2021, la plateforme est passée légèrement dans le rouge, avec une perte de 19 millions de dollars, sensiblement moins élevée qu'anticipée. La publication a été bien accueillie par les investisseurs, le titre prenant plus de 5% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street.

Concernant le trimestre en cours, Airbnb indique constater une "demande toujours soutenue" en Amérique du Nord, en Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi qu'en Amérique latine. Pour ce deuxième trimestre, les dirigeants tablent sur un rythme de croissance équivalent à celui du premier, toujours comparé à 2019.

L'entreprise se dit aussi confiante dans le volume de réservations pour cet été et a même observé un niveau d'activité inédit pour le quatrième trimestre, qui comprend la période des fêtes.

Outre le tourisme, la société continue de bénéficier des nouveaux usages liés au travail à distance, a expliqué Brian Chesky, le directeur général, lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats.