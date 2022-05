DIRECT - Guerre en Ukraine: assaut russe contre Azovstal et fin des importations de pétrole russe par l'Europe

6h30 - L'assaut contre Azovstal a débuté hier



Les forces russes ont lancé pour la première fois l'assaut contre l'aciérie d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol (sud-est), tout en continuant à pilonner l'est du pays.

"Un puissant assaut sur le territoire d'Azovstal est en cours actuellement, avec le soutien de véhicules blindés, de chars, avec des tentatives de débarquement de troupes, avec l'aide de bateaux et d'un grand nombre d'éléments d'infanterie", a affirmé Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment ukrainien Azov, dans un message vidéo sur Telegram. Peu avant, le ministère russe de la Défense avait annoncé qu'avions et artillerie de l'armée russe et de la "République populaire" prorusse de Donetsk commençaient à "détruire" les "positions de tir" ukrainiennes.

Mardi, l'ONU a annoncé avoir réussi à évacuer plus d'une centaine de civils depuis cette aciérie, où des des dizaines d'autres, retranchés dans les immenses galeries souterraines de cet énorme complexe métallurgique, vivent un enfer depuis des semaines. Dans une déclaration sur internet mardi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que 156 civils avaient été évacués et étaient arrivés à Zaporijjia, ville sous contrôle ukrainien à 230 km au nord-ouest de Marioupol. Une nouvelle opération d'évacuation est programmée mercredi, "si la situation en termes de sécurité le permet", a déclaré mardi la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Or, rien ne dit que les conditions seront réunies après l'annonce mardi par les forces russes de leur attaque, lancée après des semaines d'intenses bombardements.

4h20 - La Commission européenne propose des sanctions contre le pétrole russe



La Commission européenne a proposé de nouvelles sanctions contre les exportations de pétrole russe en raison de l'invasion de l'Ukraine, ont confirmé mardi plusieurs sources à l'agence de presse allemande DPA. Le sixième train de sanctions interdit aux entreprises de l'Union européenne d'acheter du pétrole à la Russie et vise à supprimer progressivement les importations en provenance de l'UE. Il s'agit de la dernière salve de sanctions à l'encontre de la Russie pour l'invasion de l'Ukraine et elle intervient après des semaines de négociations internes au sein de l'UE, les États membres s'efforçant de faire face aux retombées économiques d'une telle mesure.

Selon ces mêmes sources, des exemptions ne sont prévues que pour la Hongrie et la Slovaquie. Ces deux pays de l'UE continuent actuellement d'obtenir une grande partie de leurs besoins en pétrole de la Russie et, en raison d'un manque d'accès à la mer, ne se voient pas en mesure de développer des sources d'approvisionnement alternatives aussi rapidement que d'autres pays.

Outre l'embargo pétrolier, la proposition de la Commission prévoit également de nouvelles sanctions contre les entreprises. La Sberbank, la plus grande banque russe, est également visée par ces possibles nouvelles sanctions, ainsi que deux autres banques et des chaînes de télévision qui diffusent délibérément des informations erronées sur la guerre en Ukraine. Pour que les sanctions prévues puissent entrer en vigueur, l'approbation des gouvernements des 27 pays de l'UE est requise. Leurs représentants permanents à Bruxelles veulent entamer les discussions dès ce mercredi.

2h50 - La Russie boycottera aujourd'hui le Comité politique et de sécurité de l'UE à l'ONU



La Russie boycottera mercredi - un geste rare - une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne, illustrant une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et des partenaires aux Nations unies, selon des diplomates.



Selon une source diplomatique russe s'exprimant sous couvert de l'anonymat, la décision de Moscou est évidemment liée à la situation en Ukraine. Un diplomate occidental a indiqué de son côté à l'AFP n'avoir pas souvenir d'un boycott de la Russie d'une réunion du Conseil de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Cette réunion informelle annuelle entre le Conseil de sécurité et le COPS ne s'était pas tenue depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Mercredi, elle doit permettre d'aborder les interactions de l'Union européenne avec l'ONU dans des pays où les deux organisations mènent des opérations, comme en Bosnie, en Centrafrique ou au Mali. Le COPS est formé d'ambassadeurs représentant les 27 pays membres de l'UE. Après New York, ces ambassadeurs doivent se rendre à Washington pour une rencontre avec des responsables américains, selon un diplomate.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les relations n'ont cessé de se détériorer entre la Russie et des pays ou groupes de pays au sein de l'ONU. Moscou, qui demeure l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto, a été évincé de plusieurs instances onusiennes, dont le Conseil des droits de l'Homme.

23h00 - Joe Biden réclame des milliards au Congrès pour continuer à armer l'Ukraine



Joe Biden a demandé mardi au Congrès américain de débloquer "rapidement" une énorme rallonge budgétaire pour continuer de livrer à l'Ukraine l'aide militaire qui lui permet de "tourner en ridicule" l'armée russe, en visitant un site de production de lance-missiles Javelin.



"Nous avons besoin de plus d'argent pour assurer que les Etats-Unis peuvent continuer à envoyer des armes" et à fournir de "l'aide humanitaire" à l'Ukraine, a dit le président américain depuis Troy (Alabama, sud), où il a été reçu dans une usine du groupe Lockheed Martin. "Je demande au Congrès de voter rapidement ce financement", a déclaré Joe Biden, qui a réclamé aux parlementaires américains une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars. "Ces armes que vos mains ont touchées sont dans les mains des héros ukrainiens et font la différence. C'est quelque chose dont vous pouvez et devez être fiers chaque jour", a-t-il dit en remerciant le personnel assemblé pour son discours. "Vous permettez aux Ukrainiens de se défendre et, pour le dire franchement, ils tournent l'armée russe en ridicule en de nombreuses occasions", a déclaré le président américain.

Le Javelin est une arme antichar, portée à l'épaule, devenue un symbole de la résistance ukrainienne comme de l'aide occidentale, et en particulier américaine. Selon la Maison Blanche, les Etats-Unis en ont déjà expédié 5.000 à l'Ukraine, et d'autres pays occidentaux 500. La première puissance mondiale fait désormais face à un double enjeu: maintenir le rythme extrêmement soutenu de ses livraisons d'armement à l'Ukraine, tout en assurant que son propre arsenal reste suffisamment pourvu.

22h05 - Plusieurs régions bombardées, Lviv en partie sans électricité



Plusieurs villes ukrainiennes ont été visées mardi soir par des tirs de missiles russes qui ont notamment détruit trois centrales électriques à Lviv, selon le maire de cette grande ville de l'ouest du pays désormais partiellement privée d'électricité.



"Trois centrales électriques ont été endommagées à la suite d'une frappe de missiles", a indiqué le maire Andriï Sadovy sur la messagerie Telegram, ajoutant que des stations de pompage étaient privés d'électricité en raison des dégâts. Au moins une personne a été blessée, a-t-il ajouté. Selon des médias ukrainiens, les coupures d'électricité touchaient plusieurs quartiers de Lviv.

Des bombardements ont en outre été signalées par les autorités locales dans les régions de Vinnytsia (centre), Odessa (sud-ouest) et Kirovograd (centre), sans indication sur les dégâts.

La région de Transcarpathie, frontalière de la Hongrie dans l'ouest de l'Ukraine et jusque-là épargnée, a elle été touchée pour la première fois depuis le début de l'invasion russe le 24 février. "Un missile est tombé dans une zone montagneuse de Transcarpathie. Les services travaillent sur place, nous clarifions les informations sur les blessés et les victimes possibles", a indiqué sur Telegram le gouverneur de cette région, Viktor Mikita