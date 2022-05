Vers une collaboration des hôpitaux bruxellois et ukrainiens? Des blessés de la guerre pourraient faire leur rééducation en Belgique

Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, était l’invité de la matinale de Bel RTL, depuis l’Ukraine. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a annoncé une collaboration avec les hôpitaux de Kiev et Lviv.



La coopération des autorités bruxelloises avec l'Ukraine en guerre se matérialise, notamment par du matériel médical. "On est venu avec trois tonnes de matériel, deux camions, deux ambulances fournies par la région bruxelloise", indique le bourgmestre. La volonté est de développer des partenariats, des liens avec les hôpitaux locaux de Lviv et Kiev et les établissements bruxellois, comme l’hôpital Saint-Pierre.

Outre l’envoi de matériel, les hôpitaux bruxellois pourraient prendre en charge la rééducation de personnes blessées, ajoute Philippe Close. Une discussion doit encore avoir lieu à ce sujet avec les autorités fédérales.

Autre possibilité évoquée par le bourgmestre : le centre de prévention des violences sexuelles de l’hôpital Saint-Pierre pourrait organiser des formations spécifiques pour assurer une meilleure prise en charge des nombreuses victimes de viol durant cette guerre par les psychologues ukrainiens. Des formations qui pourraient se faire de manière digitale.