Carburants et cartons font bondir les tarifs des déménageurs: "On ne peut pas emballer un Picasso dans une caisse à bananes"

Les tarifs des déménageurs ne cessent de croître. Ils ont déjà augmenté de 8% en janvier. Et les hausses de prix des carburants et du carton ont encore aggravé la situation.

L’entreprise familiale de déménagement de Philippe Patar possède 12 véhicules et emploie 15 personnes. Il a vu depuis de début de cette année tous ses frais grimper en flèche : "15 à 20 % d’augmentation, c’est tout à fait réel". En cause, le prix du carburant, mais aussi par exemple du carton d’emballage: "Il a augmenté de 50 % en seize mois", explique Lucien Guerisi, spécialiste du matériel de déménagement.

Et selon lui, ce n’est pas terminé : "Début avril, on nous a annoncé une hausse supplémentaire de 15 %. Depuis la période du covid, on a évidemment récolté beaucoup moins de papier de récupération. Il y a eu des usines à l’arrêt complet. Ce qui a forcé les prix à la hausse", analyse-t-il. Les prix d’autres matériaux ont également grimpé : par exemple les sangles, les couvertures, les rubans adhésifs.

Des hausses en partie répercutées sur les clients

Philippe Patar compte répercuter la hausse des frais sur le client mais l’entreprise prendra aussi sa part: "Honnêtement, on essaye de faire 50/50, ce qui est lourd pour la société mais ce qui permet quand même encore d’avoir des prix abordables pour le client mais aussi de garantir du travail au sein de l’entreprise".

Il doit aussi se défendre contre des concurrents très peu regardants sur la qualité. Il vise: "Tous ces gens qui travaillent au noir et qui disent au client d’aller chercher des cartons à gauche à droite, mais on ne peut pas emballer un Picasso dans une caisse à bananes".

Les déménageurs agréés et reconnus par la sécurité sociale ne sont que 246 en Belgique et il y a 1451 déménageurs au total. Les trois-quarts du secteur fonctionnent avec du noir, ils utilisent des travailleurs sous-payés et ne sont pas toujours assurés.

Conseils de la chambre belge des déménageurs : vérifiez si l'entreprise est bien agréée et reconnue par l'Office national de la sécurité sociale. Et demandez le détail de la prestation.