 Grèce: le Roi et la Reine visitent le terminal de gaz naturel liquéfié de Revithoussa

Le Roi et la Reine, la vice-Première ministre et ministre de l'Energie, Petra De Sutter, et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort ont visité ce mercredi matin le terminal de gaz naturel liquéfié de Revithoussa, alors qu'ils entamaient le dernier jour de leur visite d'Etat en Grèce. L'entreprise belge Fluxys, via le consortium Senfluga, est actionnaire de Desfa, développeur et propriétaire du terminal de gaz naturel liquéfié.

Les monarques ont souligné le savoir-faire énergétique de la Belgique. Les possibilités de coopération intra-européenne dans le domaine de l'autonomie stratégique ont également été évoquées, l'Europe cherchant rapidement des solutions pour réduire la dépendance au gaz russe après l'invasion russe de l'Ukraine.

Le terminal de Revithoussa a une capacité totale de 225.000 m3 de GNL et est crucial pour l'approvisionnement énergétique de la Grèce. C'est le seul terminal méthanier du sud-est de l'Europe qui peut jouer un rôle décisif pour assurer l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne.

Fluxys est un partenaire dans la poursuite du développement du secteur de l'énergie en Grèce. L'entreprise belge est étroitement impliquée dans plusieurs projets, tant dans le domaine du gaz naturel que dans la transition vers une énergie propre, comme la production d'hydrogène vert.

Les monarques et la délégation ont effectué une excursion en bateau autour de l'île où se trouve le terminal gazier de Revithoussa. Le Roi va ensuite déjeuner avec des chefs d'entreprise belges et grecs pour échanger sur le secteur de l'énergie. La Reine participera à un déjeuner de travail sur le développement durable. Puis le couple royal rentrera en Belgique.