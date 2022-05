Dernier hommage à Arno à l'Ancienne Belgique: des dizaines de fans présents

Plusieurs dizaines de fans du chanteur Arno, décédé le 23 avril à 72 ans, se sont rassemblés mercredi devant l'Ancienne Belgique. Ils peuvent lui rendre un dernier hommage dans le hall d'entrée de l'AB entre 10 et 13h30 heures.

Une grande toile présentant une photo du chanteur et l'inscription "Merci godverdomme" a été accrochée au-dessus de l'entrée de la salle. Dans le hall, un registre de condoléances a été installé afin de permettre aux fans d'y laisser un message personnel. Son urne, entourée de deux photos, a également été installée à l'entrée.

"Il mérite qu'on lui rende hommage. C'était quelqu'un de normal et de spontané. Il était notre voisin et nous le croisions souvent dans le quartier de Sainte-Catherine", témoigne un fan, Milo Schots. "Son look, sa silhouette vont nous manquer."





La salle mythique bruxelloise, qui était le "deuxième salon" d'Arno, avait déjà ouvert un registre de condoléances

Le chanteur est décédé le samedi 23 avril. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Ostendais de naissance, Arno Hintjens résidait à Bruxelles depuis les années 80 et fréquentait assidûment le quartier de la place Sainte-Catherine à Bruxelles.