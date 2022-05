Au Pérou, une femme déclarée morte se réveille pendant son enterrement

C’est une scène absolument improbable à laquelle les proches de Rosa ont assisté ce 26 avril. Cette femme, victime d’un accident de la route dans lequel plusieurs personnes ont péri, avait été hospitalisée quelques jours auparavant.

Selon le DailyMail, Rosa était plongée dans le coma et aurait été déclarée morte avant même d’être débranchée.

Après la déclaration de son décès, l’enterrement de la jeune femme de 36 ans a eu lieu… Jusqu’à ce qu’il soit interrompu par la "morte" elle-même. Alors qu’elle était transportée, Rosa s’est réveillée et s’est mise à toquer contre la paroi de son cercueil. "Elle a ouvert les yeux et transpirait. Je me suis précipité dans mon bureau pour appeler la police", raconte le gardien du cimetière à nos confrères britanniques.

Suite à ce réveil, elle a immédiatement été amenée à l’hôpital. Mais quelques heures plus tard, Rosa est (à nouveau) décédée.

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de cette situation.