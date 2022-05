Alors que la saison des réceptions s'ouvre, les traiteurs ne trouvent pas de personnel: la crise sanitaire est en partie responsable

Alors que la saison des mariages, baptêmes et communions est lancée, les prestataires de services ont bien du mal à trouver du personnel en salle. C'est notamment le cas des traiteurs.

Mariages, communions, baptêmes ou séminaires... C'est le démarrage de la haute-saison pour Benoît Bertrand qui exploite 5 salles de réception à Nivelles. Mais après deux ans de crise sanitaire, il peine à trouver du personnel. "Les gens n'ayant plus pu travailler et ayant besoin d'argent se sont tournés vers d'autres secteurs. Ils ont évidemment les avantages que l'on a dans un autre secteur où l'on est le samedi et le dimanche chez soi, où l'on ne travaille pas le soir", précise-t-il.

Ses employés de cuisine sont restés fidèles malgré quelques tentatives de débauche venues de l'extérieur. Le véritable problème est le personnel de salle, employé en extra. Cela représente jusqu'à 25 personnes durant les week-ends de forte activité. "Dernièrement, j'avais besoin de deux personnes en plus pour un événement. L'agence d'intérim qui travaille au niveau national ne m'a trouvé personne", explique le patron.

Cette pénurie de personnel de salle est également rencontrée par Emmanuel, traiteur à Thines. Il n'a d'ailleurs d'autres choix que de refuser certaines demandes. "On sort de deux années d'énormes galères. Reprendre le travail nous met le sourire à tous. Devoir refuser des clients avec lesquels on a déjà travaillé est embêtant", témoigne-t-il.

Des facilités pour attirer les candidats

Certaines agences d'intérim proposent des facilités aux personnes prêtes à travailler en extra. Cela peut être du covoiturage ou encore un regroupement de prestations autour d'un même lieu afin de limiter les frais de déplacement. L'objectif est de fidéliser. "Un intérimaire qui revient est un intérimaire content. Surtout à l'heure actuelle où ils ont l'embarras du choix, on les chouchoute. On les appelle, on prend de leurs nouvelles. On est au courant de leur vie privée", éclaire Adélaïde Leboutte, consultante en recrutement.

Dans certains cas, l'agence d'intérim assouplit ses critères d'embauche afin de répondre à la demande massive des traiteurs. C'est l'occasion pour certains serveurs moins expérimentés d'acquérir une première expérience.