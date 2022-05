La Corée du Nord mobilise ses cols blancs pour lutter contre la sécheresse

(Belga) La Corée du Nord a déployé des travailleurs non manuels à travers les exploitations agricoles du pays afin d'éviter de lourdes pertes de récoltes consécutives à la sécheresse qui sévit, ont annoncé mercredi des médias officiels.

Le pays, doté de l'arme nucléaire et soumis à des sanctions internationales en raison de ses programmes d'armes interdits, souffre de pénuries alimentaires chroniques. La Corée du Nord est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles, notamment aux inondations et à la sécheresse, en raison du manque d'infrastructures, de la déforestation et de décennies de mauvaise gestion étatique. Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, a affirmé mercredi que des fonctionnaires du gouvernement, des employés travaillant dans des entreprises et des usines "ont rejoint la lutte dans les régions victimes de la sécheresse". "Dès leur arrivée, ils ont commencé à arroser, travaillant avec les agriculteurs afin de lutter contre la nature", selon le journal. L'article n'a cependant pas précisé l'ampleur des dégâts subis jusqu'à présent, mais il précise que ces mesures visent à limiter les conséquences de la vague de sécheresse en cours et à "prévenir d'éventuels autres dégâts". Selon l'agence de presse officielle KCNA, citant les services météorologiques du pays, la période de sécheresse devrait se poursuivre tout au long de la semaine. De "légères pluies" sont attendues vendredi, "mais elles ne seront pas utiles pour résoudre la sécheresse", a-t-elle ajouté. (Belga)