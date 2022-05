Météo - Un ciel nuageux avec un peu de pluie par endroits ce jeudi

(Belga) Ce jeudi matin, le ciel sera nuageux dans la plupart des régions avec un peu de pluie possible par endroits, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, quelques averses pourront éclater de manière isolée. Le ciel deviendra ensoleillé dans la région côtière. Les maxima varieront entre 14 ou 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 19 ou 20 degrés en Campine.

Ce jeudi soir, quelques averses isolées seront encore possibles sur le centre et l'est du pays. Elles laisseront progressivement la place à un temps calme et sec la nuit prochaine. De la brume, du brouillard et des nuages bas se formeront en de nombreux endroits. Les minima seront compris entre 2 et 9 degrés. Vendredi, la grisaille matinale laissera la place à de larges éclaircies. Quelques averses pourront éclater de manière isolée l'après-midi. Le temps restera cependant sec dans de nombreuses régions. Les températures atteindront 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 21 ou 22 degrés en Flandre. (Belga)