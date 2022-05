DIRECT - Guerre en Ukraine: la Russie annonce un cessez-le-feu à Marioupol, tout en bombardant d'est en ouest

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

4h46 - Les renseignements de Washington auraient permis à Kiev de tuer des généraux russes

Les renseignements fournis par les Etats-Unis à l'armée ukrainienne ont permis de tuer plusieurs généraux russes près du front, a affirmé mercredi le New York Times, citant des sources anonymes au sein des services américains.



Les efforts de renseignement de Washington pour aider l'Ukraine au plus près, dans les combats, se sont notamment "concentrés sur la détermination de la localisation et d'autres détails sur les quartiers généraux mobiles de l'armée russe, qui se déplacent régulièrement", écrit le quotidien américain. Selon des hauts responsables cités de manière anonyme, ces informations, combinées à celles des Ukrainiens --et notamment l'interception de communications--, ont permis à ces derniers de mener des frappes d'artillerie sur des hauts officiers russes.

3h48 - L'Ukraine envisage d'assouplir l'interdiction de sortie du territoire pour les hommes

L'interdiction faite aux hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans de quitter leur pays pourrait être assouplie. "On discute actuellement de la possibilité d'en autoriser certains à se rendre à l'étranger, au moins pour une courte période", a déclaré à la télévision ukrainienne Oleksi Arestovych, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky. Il s'agit notamment des scientifiques et des hommes d'affaires. Toutefois, les changements législatifs nécessaires prendront un certain temps, a-t-il ajouté.

1h37 - La Russie a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire

Moscou a affirmé mercredi que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, alors que les forces russes poursuivent leurs offensives en Ukraine.



Cette annonce intervient au 70ème jour de l'intervention russe en Ukraine, qui a fait des milliers de morts et provoqué la plus importante crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 13 millions de personnes déplacées.

1h - Zelensky appelle Guterres à "sauver" les blessés d'Azovstal à Marioupol

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à aider à "sauver" les blessés se trouvant sur le site de l'aciérie d'Azovstal, assiégée et bombardée par les troupes russes. Il a par ailleurs annoncé que plus de 300 civils avaient déjà été évacués mercredi de Marioupol.

21h11 - La Russie annonce un cessez-le-feu à Marioupol, tout en bombardant d'est en ouest

La Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de trois jours à partir de jeudi dans l'aciérie Azovstal du port ukrainien de Marioupol, tout en multipliant les bombardements, de l'est jusqu'à des régions proches de la Pologne et de la Hongrie, pendant que l'Union européenne tentait de mettre en place un embargo sur le pétrole russe.



"Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire de 08h00 à 18h00 heure de Moscou (de 05h00 à 15h00 GMT) les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l'usine métallurgique Azovstal pour évacuer des civils", a indiqué mercredi soir le ministère de la Défense dans un communiqué.