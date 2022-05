Quelque 1.500 profs déjà rassemblés devant la gare des Guillemins

(Belga) Plusieurs centaines de personnes ont commencé à se rassembler jeudi matin devant la gare des Guillemins, à Liège, en vue de la 3e manifestation des enseignants depuis le début de l'année.

Le personnel des écoles entend à nouveau dénoncer un nombre d'élèves trop important dans les classes, la surcharge de travail administratif, la mise en place envisagée par le gouvernement d'une nouvelle procédure d'évaluation des profs, et un manque de moyens généralisé. Les enseignants ont prévu de défiler en cortège à partir de 11h00 dans les rues de la cité mosane et de s'arrêter devant les sièges liégeois des différents partis politiques pour leur "demander de s'engager dans une autre politique". La manifestation doit s'achever sur une série de discours syndicaux prononcés place Saint-Léonard en début d'après-midi. Les syndicats espèrent mobiliser 10.000 enseignants. Ceux-ci avaient déjà manifesté en février dernier à Bruxelles, et le mois suivant à Mons, sans que leurs revendications ne soient rencontrées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (Belga)