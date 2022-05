Réforme statut d'artiste - Des rencontres de terrain pour expliquer la réforme, promet le député wallon Ch. Gardier

(Belga) La réforme du statut d'artiste, sur laquelle s'est finalement entendue la Vivaldi, constitue "une très belle évolution pour des travailleurs essentiels à notre société" mais elle demandera des explications claires, tant les cas de figure sont nombreux, a pointé le député wallon MR et co-directeur des Francofolies de Spa, Charles Gardier.

Pour répondre aux questions que les artistes pourraient se poser, ce dernier organisera des rencontres sur le terrain. "Nous allons reprendre ce que nous faisions déjà avant la crise sanitaire, en organisant des réunions dans les salles afin d'éclaircir ce qui doit l'être, d'entendre les cas particuliers et de se rendre compte, aussi, de ce qui pourrait encore être amélioré même si le texte offre déjà de très belles perspectives, notamment pour les jeunes qui veulent accéder au statut", a expliqué le député régional. Le gouvernement fédéral est parvenu, mardi, à un accord en intercabinets sur la réforme du statut d'artiste. Le texte de loi et les deux arrêtés royaux devraient passer en première lecture vendredi en conseil des ministres. Ils prévoient notamment une revalorisation des allocations des arts, la reconnaissance des périodes pendant lesquelles l'artiste effectue un travail invisible ou encore une simplification des procédures via la mise en place d'une structure unique, au lieu de 4. (Belga)