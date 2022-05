"La police a-t-elle le droit de se cacher complètement quand elle contrôle la vitesse des automobilistes ?": notre journaliste vous explique

RTL Info répond à vos questions ! Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

Samuel nous demande si la police a le droit de se cacher complètement quand elle contrôle la vitesse des automobilistes. En effet, sur nos autoroutes, on a l'habitude de voir ces grands panneaux qui annoncent : "Radar à 2 kilomètres".

Ces radars fixes attirent notre attention et nous font lever le pied. Mais annoncer un radar fixe n'est pas une obligation légale, nous indique l'institut VIAS. Concernant les radars mobiles, la police a tout à fait le droit de rester complètement cachée. Combiner à la fois des radars cachés et visibles, c'est complémentaire. Cela veut dire que l'automobiliste va adapter sa vitesse, instinctivement et à la fois, il peut se faire flasher à tout moment.

D'ailleurs, aujourd'hui, il existe des radars qui ne fonctionnent plus forcément avec un flash. Certains se basent sur un système à infrarouge, qui lit directement la plaque d'immatriculation. Plus de flash donc pour vous avertir que vous avez roulé trop vite.