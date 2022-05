Pour le Grand nettoyage 2022, les jeunes se mobilisent: "Les nouvelles générations sont plus sensibles à l'environnement"

Nouvelle opération de grand nettoyage mené en Wallonie à partir de ce jeudi. Des milliers de bénévoles ramassent des déchets, notamment le long des routes ou des rivières.

Cela fait 8 ans que cette vaste opération de nettoyage existe en Wallonie. Pour son édition 2022, le "Grand nettoyage" a commencé ce jeudi et terminera dimanche. Sur 90 000 volontaires, 50 000 participants sont des élèves wallons y participent.

Le long des routes de Namur, ce sont des étudiants de Techniques de l’environnement que les caméras de RTL INFO ont rencontré. Matthias Heuts est leur professeur à l’institut Notre-Dame de Namur et il est venu pour participer à l’opération et suivre ses élèves avec intérêt. "Je pense que les nouvelles générations sont plus sensibles, plus conscientes de notre environnement, j’ai bon espoir", commente--t-il.

Alex est l’un de ses élèves et, ce jeudi matin, il s’insurge de la négligence des promeneurs. "Voir tous ces déchets comme ça partout, je trouve ça vraiment dommage, il suffit parfois de faire quelques mètres pour trouver une poubelle", se désole-t-il. "Il y en a partout." Une de ses camarades poursuit: "Dès que je me balade en forêt, je ramasse quand que je trouve des choses, ça peut avoir beaucoup d’impacts sur la faune si des oiseaux mangent ce qu’il y a par terre par exemple."

Dans l’endroit exploré par ces jeunes adultes, ce sont les cigarettes et le verre qui remportent la palme des déchets les plus trouvés. "Je ne m’attendais pas à voir autant de déchets au même endroit", regrette l’un d’entre eux.

Diminution des quantités

L’an dernier, 126 tonnes de déchets ont été récoltées sur 7784 km selon l’ASBL « Be Wapp » qui organise l’événement. Un chiffre colossal mais que Valérie Cartiaux, parole-parole du « Grand nettoyage 2022 », relativise: "On constate une diminution de la quantité de déchets ramassés chaque année lors du grand nettoyage et c’est un signe positif, un signe qui montre que la sensibilisation fonctionne".

Plus d'informations sur l'opération sur le site bewapp.be