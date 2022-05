A La Louvière, un nouvel espace numérique pour s’adapter aux nouvelles technologies

"La fondation roi Baudouin a publié un rapport sur l’exclusion numérique, et on se rend compte que 40% de la population est à risque d’exclusion numérique", indique Laurence Molle, coordinatrice du réseau louviérois de lecture publique.

Parmi cette population, des demandeurs d'emploi, des personnes isolées ou des seniors... qui ont désormais accès gratuitement et plusieurs fois par semaine aux 26 ordinateurs du Gazomètre de La Louvière. Des formations leur sont aussi proposées. La seule condition: posséder une carte d'adhésion.

Réduire la fracture numérique

La bibliothèque provinciale de La Louvière, le Gazomètre, continue donc de se développer et accueille un nouvel espace public numérique (EPN). Cet espace a pour vocation de réduire la fracture numérique. Des ateliers y seront organisés en collaboration avec le Secteur provincial des animations et de la formation.

Les personnes avec des faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé sont particulièrement à risque tout comme les seniors et les demandeurs d’emploi. Ces groupes présentent le niveau de compétences numériques le plus faible.

En dehors des ateliers de formation, ces postes de travail sont aussi accessibles les lundis, mardis et vendredis de 13 h à 17 h 30 et les mercredis jusqu’à 18 h 30

Ils sont également accessibles à partir de 10 h le jeudi et de 9 h à 16 h le samedi. Ils sont équipés de "Toutapprendre", un programme qui offre des cours en ligne mais également un bouquet varié de revues numériques. Lirtuel, la plateforme de prêt de livres numériques, sera également accessible sur les postes de travail tout comme Cairninfo, portail de sciences humaines et sociales.

Des matinées de l’informatique sont aussi organisées les mercredis de 9 h à 12 h.