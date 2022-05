La hausse des prix des matériaux freinent les Belges désireux de construire leur maison

Compte tenu de la flambée des prix, certains candidats bâtisseurs revoient leurs plans. Le prix des matériaux a récemment grimpé en flèche. Résultat : beaucoup de projets de construction sont reportés voire même annulés.

Pour Louis Amory, il est grand temps que les affaires reprennent. Depuis le début de l’année, ses commandes de maisons ont diminué de 40%. "Ce qui caractérise la situation actuelle est l'incertitude. On peut imaginer que certaines personnes aient un peu peur par rapport à leur avenir professionnel et qu'elles aient des craintes sur ce que va coûter leur projet. Car elles voient des hausses qui n'en finissent pas", explique le patron d'un groupe de construction.

Sur certains chantiers, une même maison est vendue aujourd’hui 50.000€ plus cher qu’il y a 2 ans. Sa brique, ses châssis et même ses isolants dépendent d’une énergie toujours plus précieuse. Résultat, 10% des Belges postposent ou annulent leur projet de construction. Pour beaucoup, c’est l’hésitation. "Mon frère qui a 30 ans cherche une maison depuis 2 ans se rend compte qu'avec son budget de départ, il n'arrive pas du tout à une maison du même standing", témoigne un jeune homme.

La Confédération Construction craint de nouvelles hausses dans les prochains mois. "Avec l'inflation qui galope, c'est mieux de continuer à investir dans sa maison ou bâtiment plutôt que de garder son argent sur son compte épargne qui ne rapporte rien du tout", assure Niko Demeester, administrateur délégué de la Confédération Construction. De nombreux experts s’attendent également à une augmentation du taux des prêts hypothécaires.