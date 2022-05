Pesticides: un rapport souligne la réalité de la contamination de l'environnement

Un rapport rendu jeudi par l'Inrae et l'Ifremer, instituts de recherche publics spécialistes de l'agriculture et de la mer, souligne la réalité de la contamination de l'environnement par les pesticides, et l'impact négatif sur la biodiversité et les écosystèmes.

"Notre objectif avec une expertise de ce type, c'est de rendre visible, intelligible, pour les décideurs publics, l'ensemble des connaissances pour éclairer les décisions et améliorer la réglementation", a expliqué lors d'une conférence de presse Thierry Caquet, directeur scientifique Environnement de l'Inrae.

Réalisée à la demande de trois ministères (Ecologie, Agriculture, Recherche), cette méta-analyse a mobilisé pendant deux ans une quarantaine d'experts qui ont passé en revue quelque 4.000 études scientifiques déjà publiées, dans un contexte français ou comparable, pour faire une synthèse des connaissances sur l'impact des produits phytopharmaceutiques (PPP) sur la biodiversité et les écosystèmes.

Elle intervient dans un contexte de réflexion sur l'usage des pesticides. Depuis le Grenelle de l'environnement fin 2007, qui avait fixé un objectif de réduction de 50% de l'usage des pesticides de synthèse en dix ans, les plans successifs ont échoué. Au niveau de l'UE, une proposition est à l'étude pour réduire de moitié l'usage de pesticides à échéance 2030.

Les derniers rapports de ce type dataient de 2005 et 2008. Aujourd'hui "l'image est beaucoup plus précise de cette contamination, du fait notamment de la densification des réseaux de surveillance, mais aussi de l'amélioration des techniques d’échantillonnage ou d'analyse", explique Wilfried Sanchez, directeur scientifique adjoint de l'Ifremer.

Le constat: une contamination qui touche tous les milieux, concerne non seulement une variété de substances actives mais aussi les produits de transformation, les adjuvants et les co-formulants, même si ces derniers sont moins recherchés.

La concentration est retrouvée principalement au niveau des zones agricoles, là où sont utilisés les produits, et se diffuse "le long du continuum terre-mer pour atteindre les océans, avec une diminution des concentrations par un effet de dilution", décrit M. Sanchez. La contamination peut perdurer, même si elle diminue dans le temps, comme le montre la présence parfois persistante de produits aujourd'hui interdits (par exemple DDT, lindane, diuron).

Et s'il existe différents facteurs affectant la biodiversité (dérèglement climatique, exploitation des ressources, modification et destruction des habitats naturels), "les études disponibles publiées ces 20 dernières années permettent d'affirmer de manière robuste que les produits phytopharmaceutiques sont une des causes majeures du déclin de certaines populations", souligne Stéphane Pesce, spécialiste en écotoxicologie à l'INRAE.

Parmi les espèces affectées, on retrouve par exemple des invertébrés terrestres, dont des insectes pollinisateurs comme les abeilles ou des coléoptères prédateurs de certains ravageurs, ainsi que des oiseaux. Certains des produits de synthèse "contribuent fortement au risque" d'extinction qui pèse sur 9 à 15% des espèces recensées en Europe, a-t-il insisté.