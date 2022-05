Plan de relance de l'UE - 35 millions pour les bâtiments universitaires

(Belga) Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a validé jeudi la liste des projets qui seront soutenus via le Fonds de relance européen (Next Generation EU) et consacrés à la rénovation de dix bâtiments universitaires sur les campus francophones, annonce la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny dans un communiqué. Un total de 35 millions d'euros sera investi. Toutes les universités ont déposé des projets recevables.

Concrètement, il est actuellement prévu qu'au moins 34.000 mètres carrés de bâtiments soient rénovés d'ici 2026. La moitié de cette surface devra présenter, après rénovation, une réduction de sa consommation d'énergie primaire de 30% et l'autre moitié d'au moins 15%. "Dans le cadre de la crise énergétique que nous connaissons, il est important de mettre en œuvre des programmes de rénovations énergétiques afin de limiter la consommation d'énergie face à la hausse des prix et ainsi contribuer à la transition énergétique des infrastructures universitaires. Ces nouveaux bâtiments constitueront des poumons verts au cœur des campus", souligne Valérie Glatigny, citée dans le communiqué. (Belga)