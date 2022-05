Assises Tongres - Anastasia Ntemianenko et Emrah Taskiran reconnus coupable du meurtre de Luana Romagnoli

(Belga) Après trois heures de délibération, le jury de la cour d'assises de Tongres a reconnu coupables, jeudi, Anastasia Ntemianenko (27 ans) et Emrah Taskiran (35 ans) du meurtre de Luana Romagnoli. La préméditation n'a par contre pas été retenue.

Le 5 juin 2017 à Genk, Luana Romagnoli, âgée de 24 ans, était en sortie en ville avec son compagnon et sa fille, alors âgée de trois ans. Le trio avait croisé l'ex-petit ami de Luana, Emrah T., accompagné de sa nouvelle compagne, Anastasia N. Une dispute avait éclaté, avant de dégénérer en bagarre lors de laquelle Anastasia N. avait poignardé la victime au cou, au visage et au cœur. Luana Romagnoli était décédée sur place. Alors que le ministère public avait estimé qu'il y avait bien de la préméditation notamment vu les blessures profondes par arme blanche, le jury en a jugé autrement. Les huit femmes et les quatre hommes composant le jury ont en effet estimé que la rencontre entre les deux couples était plutôt de nature fortuite.