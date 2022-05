Sports Direct : le préavis de grève du 7 mai est suspendu

(Belga) Les syndicats suspendent leur préavis de grève, fixé au 7 mai, chez Sports Direct après avoir obtenu des engagements allant dans le bon sens de la part de la direction, annonce jeudi soir la CNE.

"La direction nous garantit un certain nombre d'heures dans les magasins et de poursuivre les bonus sous les mêmes conditions que demandé. Il n'y aura plus de discrimination entre nouveaux et anciens travailleurs sur le paiement du sursalaire pour les magasins se trouvant en zone touristique", explique le syndicat chrétien. Par conséquence, la grève de ce samedi 7 mai a été annulée. Il reste cependant un certain nombre de désaccords à discuter, si bien que les partenaires sociaux ont prévu de se retrouver le 12 mai prochain. Sports Direct compte, selon son site internet, 34 magasins en Belgique, soit 17 en Flandre, 14 en Wallonie et trois à Bruxelles. (Belga)