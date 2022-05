Conflit israélo-palestinien - Washington condamne "avec véhémence" l'attaque meurtrière d'Elad, en Israël

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a condamné jeudi "avec véhémence" l'attaque "horrible" qui a fait trois morts le même jour dans le centre d'Israël, selon un communiqué du département d'Etat.

"C'était une attaque horrible, qui a visé des hommes et des femmes innocents, particulièrement odieuse au moment où Israël célébrait sa fête de l'indépendance", a déclaré le secrétaire d'Etat, assurant que les Etats-Unis se tenaient "fermement" aux côtés de leurs alliés israéliens. L'attaque, qui a fait trois morts et quatre blessés, a frappé Elad, en grande banlieue de Tel-Aviv, ville de 50.000 habitants dont de nombreux juifs ultra-orthodoxes. La police israélienne n'a donné aucune précision sur l'identité des assaillants et les circonstances de l'attaque, intervenue alors qu'Israël fêtait jeudi son 74e anniversaire selon le calendrier hébraïque. Antony Blinken s'était entretenu en avril avec des dirigeants israélien et palestinien pour les appeler à "mettre fin au cycle de violences", après l'escalade observée notamment sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, troisième lieu saint de l'islam, mais également le lieu le plus sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple.