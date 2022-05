Les garagistes face au défi des véhicules électriques: "Il faut investir 5000€ d'un coup"

Quentin est dépanneur et lorsqu'il intervient sur une voiture électrifiée, il doit faire attention. "Si c'est un véhicule accidenté et qu'un câble haute tension est dénudé, il pourrait y avoir du courant sur la carrosserie", explique-t-il. "Donc on ne peut pas approcher ce genre de véhicule comme on veut." Il doit du coup utiliser des protections comme des gants, des lunettes et un casque. Il a également du nouveau matériel. "Ça se branche dans la prise de chargement et ça sécurise complètement le véhicule."

Que ce soit pour dépanner ou pour travailler au garage, ce matériel est indispensable et représente un coût important. "Tout l'outillage spécifique pour les véhicules hybrides et électriques est hyper isolé", poursuit Quentin. "Pour commencer, il faut investir 5000€ d'un coup."

Pas possible pour tous les professionnels

Marcel est garagiste indépendant depuis 32 ans et il ne peut pas se permettre de tels frais. "Je ne saurais pas amortir le matériel que je vais acheter", explique-t-il. "Pour le peu de temps qu'il me reste à travailler, je ne vais pas investir."

En Belgique, ces véhicules électrifiés représentent 3,2% des voitures présentes sur les routes.