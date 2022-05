Atteinte d'un cancer très rare durant son enfance, Margaux devient maman à 26 ans: "3 fois, on nous a dit que c'était la dernière chance"

La grande soirée de clôture du 34ème Télévie se déroulera ce samedi soir sur RTL TVI. Tous les dons seront versés aux chercheurs pour faire avancer la recherche et pour que des belles histoires comme celle de Margaux continuent à nous parvenir.

À 26 ans, Margaux est une cheffe heureuse au restaurant les Tilleuls à Céroux-Mousty. Elle est depuis sept mois la maman d'une petite Julia. Ce n'était pas gagné car à seulement 3,5 ans, Margaux déclare un cancer extrêmement rare au niveau du poumon. "Trois fois, on a dit à mes parents que c'était la dernière chance et que dans trois mois c'était fini", dit-elle. "Et puis au final, j'étais toujours là au bout des trois mois."

Elle ne savait pas si elle pourrait avoir des enfants

Margaux survit grâce aux chimiothérapies même si elles ont endommagé son poumon droit. À l'adolescence, la jeune femme se demande si elle pourra avoir des enfants. Elle était trop petite et ces ovocytes n'ont pas pu être congelés. "Vu que j'étais si petite, on ne savait pas", explique-t-elle. "C'était un peu la surprise. Par chance, au bout de six mois, on avait la bonne nouvelle."

La jeune mère de famille peut maintenant profiter d'un nouveau départ, en bonne santé.