Un vendredi avec du soleil et quelques nuages

(Belga) Le soleil sera bien présent vendredi après-midi, avec quelques nuages sur l'intérieur du pays. Le mercure pourra grimper jusqu'à 22 degrés, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Le soleil restera majoritaire à la mer. Les maxima se situeront entre 17 degrés à la Côte et en Hautes Fagnes, et 21 degrés ailleurs. Le vent sera faible dans les terres et modéré au littoral. Dans la nuit de vendredi à samedi, il fera d'abord sec mais le ciel se couvrira. De faibles pluies sont prévues dans l'ouest en fin de nuit. Les minima varieront entre 6 et 11 degrés. Samedi matin, il fera très nuageux avec de faibles pluies intermittentes dans la moitié ouest du pays. Par la suite, le ciel deviendra plus changeant et provisoirement sec. L'après-midi, quelques averses localisées se développeront, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. En fin d'après-midi dans le nord-ouest, le temps redeviendra sec. Les maxima oscilleront entre 15 et 21 degrés sous un vent faible puis modéré de nord à nord-ouest. Un temps ensoleillé à 20 degrés est annoncé pour dimanche. (Belga)