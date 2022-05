L'accompagnement est très important pour les malades du cancer: "L'essentiel, c'est le lien social qui est créé"

Nous sommes à la veille de la soirée de clôture du Télévie. C'est l'occasion de s'intéresser à l'accompagnement des malades du cancer. Qu'est-ce qui est mis en place pour ceux qui se battent contre la maladie? Virginie Fontaine, la coordinatrice de l'espace bien-être "L'Essentiel", était l'invitée du RTL Info Bienvenue.

L'espace bien-être mis en place l'hôpital UCL de Namur est une maison de ressourcement qui accueille les personnes qui sont confrontées au cancer pendant la phase intensive des traitements jusqu'à un an après la fin de ceux-ci. "On propose des activités individuelles et collectives", explique Virginie Fontaine, la coordinatrice. "Il y a des massages et des soins esthétiques entre autres. Le but est d'aider les personnes à traverser au mieux les différents traitements, a essayé de retrouver une estime d'eux-mêmes et confiance en leur corps."

Quand les patients se sont ressourcés individuellement, ils participent à des activités collectives comme la sophrologie, l'onco-revalidation, l'art-thérapie, des ateliers culinaires ou des groupes de soutien pour la reprise du travail. "L'objectif, c'est d'aider le patient dans toutes les facettes qui sont mal menées avec le cancer", indique Virginie Fontaine.

C'est l'UCL Namur qui est à la base de cette initiative mais l'espace est ouvert à l'ensemble des patients peu importe l'hôpital dans lequel ils sont soignés.

Comment rentrer dans ce genre de structure ?

Ce sont généralement les médecins qui parlent de ces espaces. "Ils en parlent aux patients en disant que c'est vraiment un plus, que c'est important", explique la coordinatrice. "Les personnes viennent s'inscrire et on donne les rendez-vous selon leurs souhaits. À l'accueil, il y a des volontaires qui orientent les patients vers les différentes activités."

L'apport est important pour les personnes qui participent à ces séances. "Les gens viennent chercher du réconfort et du bien-être mais aussi des informations", explique Virginie Fontaine. "Nous avons avec nous des professionnels de l'oncologie qui donnent de très bons conseils. Mais l'essentiel, c'est le lien social qui est créé. Car les études montrent qu'on diminue ainsi le nombre de récidives."

Quels sont les retours des patients?

Dans le centre que coordonne Virgine Fontaine, ils sont "extraordinaires." Même si au début, c'est parfois un peu compliqué. "Certains patients sont un peu surpris", poursuit la coordinatrice. "Mais au fur et à mesure des rencontres, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose de magique. Car le lieu est convivial, chaleureux et familial."

Quels sont les financements?

Ce sont les dons, les sponsors et des appels à projets qui permettent le financement de toutes les activités. "On doit pouvoir pérenniser notre structure", affirme Virginie Fontaine. "Le combat contre le cancer se gagnera dans les laboratoires mais on a des patients à accompagner."

Cette initiative a été créée en mars 2019 mais existe d'ailleurs des espaces comme "L'Essentiel" un peu partout en Belgique.