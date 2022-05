Massage, ventilateur, "matelas" à eau: pour obtenir plus de lait, cet agriculteur offre une vie de rêve à ses vaches (vidéo)

L'élevage bovin, c'est parfois une question de détail. Pour prendre soin de leurs bêtes et obtenir une meilleure production, certains n'hésitent pas à sortir les gros moyens. La preuve avec le cas de Stéphane Van Eyck.

Cet éleveur wallon a décidé de chouchouter ses animaux. Des vaches qui ont par exemple droit à une brosse amovible, laquelle propose d'agréables massages. En été, elles ont aussi de l'air frais, propulsé par de gros ventilateurs qui réduisent la température intérieure. "Cela les détend, s'il y a des crasses, hop, c'est parti", plaisante Stéphane. Pour les aider à se reposer, il a aussi installé des "matelas" à eau. "En-dessous du caoutchouc, il y a un matelas de 5cm de mousse, ce qui est très confortable. S'il y a du confort, elles se sentent mieux et produisent mieux", précise-t-il ensuite, ce qui les épargne du béton.

Le stress chez les vaches intrigue des chercheurs, qui aimeraient pouvoir l'identifier et ainsi lutter contre ce phénomène. Des chercheurs wallons ont donc entamé un nouveau processus, qui vise à analyser les molécules de lait et y détecter des traces de stress. Des analyses seraient alors envoyées aux éleveurs pour identifier la source du problème et le traiter. De premiers prélèvements ont eu lieu dans des élevages wallons.