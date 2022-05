Moscou exclut l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine

(Belga) Le ministère russe des Affaires étrangères a exclu vendredi l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine. Elles ne sont d'aucune utilité pour "l'opération militaire spéciale", a-t-il déclaré, désignant ainsi l'invasion du pays voisin.

"Les scénarios de notre utilisation possible des armes nucléaires sont clairement détaillés dans les documents doctrinaux russes", a expliqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Alexei Sajzev, selon les médias d'État russes. "Ils ne s'appliquent pas à l'exécution des tâches à réaliser dans le cadre de l'opération militaire spéciale en Ukraine." La doctrine nucléaire russe ne prescrit qu'une utilisation défensive des armes nucléaires. "La Russie adhère strictement aux principes selon lesquels il n'y a pas de gagnants dans une guerre nucléaire et qu'elle ne doit pas être déclenchée", a insisté Alexei Sajzev. Selon ce dernier, Moscou a proposé à plusieurs reprises des accords pour rendre la guerre nucléaire impossible. Le diplomate a également de nouveau accusé l'Occident d'une escalade délibérée et parle d'une "menace nucléaire de la part de la Russie qui est fabriquée". Le président russe Vladimir Poutine a averti en février les pays occidentaux de ne pas s'impliquer dans la guerre en Ukraine, mettant en garde contre "des conséquences auxquelles ils n'ont jamais été confrontés". Dans le même temps, le chef du Kremlin a fait mettre ses forces nucléaires en état de préparation renforcée. (Belga)