Arnaud voulait faire plaisir à sa fille mais ressort dégoûté du Aldi de Molenbeek: "Je pense qu'il y a un problème"

Le mardi 3 mai, Arnaud et sa femme sont allés faire leurs courses dans un magasin Aldi. L’objectif du couple était de faire plaisir à leur petite fille de 5 ans en lui achetant des nuggets de poulet en forme de dinosaure qu’ils avaient "vus dans le dépliant".

Mais une fois arrivés au magasin de l’enseigne situé à l’Avenue Joseph Baeck, à Molenbeek, ils ne trouvent rien dans les frigos qui ressemble de près ou de loin à ce qu’ils sont venus chercher. La raison est simple : les nuggets n’étaient pas là.

"En fait, ils étaient plus loin. En tête de gondole d’un rayon non réfrigéré" s’offusque Arnaud. Sa femme interpelle alors un vendeur pour lui signaler que ces produits doivent être gardés au frais. "L’employé n’avait pas l’air de percuter le problème. Il a fini par dire qu’il allait voir avec son manager", raconte encore Arnaud.

"A mon avis, ils ont dû croire que ce sont des biscuits", estime le père de famille qui trouve ça "interpellant". "Avec tous les scandales sanitaires qu’on entend pour le moment, je pense qu’il y a un problème dans l’agroalimentaire".

Pour Arnaud, "il y a un problème" pas seulement dans le magasin, mais déjà lors de la livraison. "S’ils ont mis un rayon entier là c’est qu’à la (livraison) le carton ne devait déjà pas être froid sinon ils auraient compris qu’il fallait les mettre dans un frigo."

Pour cet habitué, la confiance est rompue. "Quand on est sorti du magasin (les nuggets) étaient toujours là. Je ne pense pas que j’y retournerai, je ne suis plus très confiant envers le personnel qui travaille là. Je pense que je n’irai plus du tout chez Aldi", assène-t-il.

Une erreur humaine

Contacté par la rédaction de RTL info, le porte-parole d’Aldi "suppose et espère" qu’il s’agit "d’une erreur humaine". "On va retirer ces produits de la vente dans les plus brefs délais et les détruire. Comme ça, c’est réglé", nous annonce Jason Sevestre, le porte-parole.

"Au début, quand j'ai vu la photo, ça ne m’a pas semblé plus bizarre que ça puis quand j’ai examiné de quel produit il s’agit, j’ai vu que c’était bien de la viande", confie-t-il à propos de l’emballage trompeur du produit, qui pourrait faire penser qu'il s'agit de boîte de biscuits.

"Il n’y aura pas de rappel général de ce produit" comme il s’agit d’une erreur dans un magasin isolé, mais "les clients peuvent retourner en magasin pour se faire rembourser", explique encore Jason Sevestre.

Ne pas laisser de viande plus de deux heures à température ambiante

De son côté, l’AFSCA, via sa porte-parole Aline Van den Broeck, reconnaît que "l’emballage fait penser à des biscuits, mais ce sont bien des produits frais qui devraient être conservés au frais."

La porte-parole rappelle que "de manière générale, on conseille de ne pas laisser une viande plus de deux heures à température ambiante et même moins longtemps que ça s’il fait chaud."

Sur le site internet de l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire on peut retrouver toute une page qui reprend une série de conseils pour la conservation du poulet et comment éviter que des bactéries se développent à l’intérieur de la viande.

Le lien entre le paquet de nuggets sur la photo que vous voyez et un paquet de biscuit a été fait spontanément par nos trois interlocuteurs sans qu’ils aient été mis au courant de l’avis des autres.

Pour les cas, comme Arnaud, où les consommateurs sont témoins d'anomalies ou de dérèglements, "l’attitude la plus efficace est de nous contacter au 0800 13 550 pour le signaler. Tout signalement entraîne un contrôle", conclut Aline Van den Broeck.