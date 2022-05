Gand a une nouvelle échevine de l'Enseignement

(Belga) Evita Willaert (Groen) a été désignée vendredi soir comme nouvelle échevine de Gand en charge de l'Enseignement, de l'Accueil de la petite enfance, de la Politique familiale et du Travail de proximité. Elle remplace à cette fonction Elke Decruynaere (Groen), qui avait dû démissionner le mois dernier pour des raisons personnelles.

Mme Williaert, 40 ans, est députée fédérale depuis 2014. Elle a été choisie lors d'un congrès de parti et a été présentée vendredi soir lors d'une conférence de presse. Elle ne reprend pas toutes les compétences de l'échevine démissionnaire, la Jeunesse revenant à Hafsa El-Bazioui. Groen compte cinq échevinats à Gand. Evita Willaert est titulaire d'une licence en langues et cultures africaines. Elle a obtenu un post-graduat en linguistique et a entamé en 2012 un doctorat à l'Université de Gand, où elle a mené des recherches sur le multilinguisme dans l'enseignement. Elle a enseigné plusieurs années dans l'enseignement professionnel. (Belga)