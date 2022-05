Le compteur du Télévie est ouvert: voici les différentes manières de faire un don pour aider la recherche

En direct de Mons, Maria Del Rio et le parrain du Télévie, Pascal Obispo, ont lancé officiellement le compteur de la 34ème édition de l'Opération Télévie ce vendredi, avant une grande soirée de clôture prévue ce samedi. Objectif: tout donner pour soutenir la recherche contre le cancer. Il est possible de faire des dons depuis le site televie.be.

Il est également possible de faire ses promesses de dons au 0800/98.800

Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 8000 avec votre numéro de compte suivi d'un espace et du montant que vous souhaitez donner. À noter que pour tout don supérieur ou égal à 40€, cela vous donne droit à une attestation fiscale en vue d’une réduction d’impôt de 45% du montant versé.

L'an dernier, l'opération avait permis de récolter plus de 10 millions d'euros. Plus de 220 millions d'euros ont été récoltés depuis 1989. Pour rappel, l'objectif du Télévie est de récolter des fonds pour progresser dans la lutte contre la leucémie et le cancer, chez l'enfant et chez l'adulte.