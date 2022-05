Télévie: dernière journée de défi pour Ludovic Daxhelet, super-héros en cuistax

Dernière journée du défi pour Ludovic Daxhelet, notre super-héros qui s'est élancé sur son cuistax. Direction Mons en passant par le Brabant-Wallon et Nivelles. Ultime défi: arriver à temps sur le plateau de la grande soirée de clôture du Télévie pour qu'il puisse annoncer le montant récolté et remettre le chèque du défi des Super-Héros du Cuistax.

Ludovic Daxhelet a démarré mardi depuis Paliseul, en province de Luxembourg. "Nouveau défi de taille : parcourir 5 provinces et plus de 400 km. Mais encore une fois, je ne lâcherai rien, on ne lâchera rien ! Je suis certain que la solidarité humaine sera encore bien présente pour concrétiser ce défi !", nous confiait-il avant de s'élancer dans cette nouvelle aventure.